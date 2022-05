Como escolher legendas e personalizá-las no Mac

Se você usa com frequência o app TV no seu Mac, já deve saber que há a possibilidade de assistir aos conteúdos usando as legendas opcionais — seja na sua língua nativa ou em outras.

O bacana é que você pode alterar a aparência das legendas como preferir, de acordo com o seu gosto. Além do Apple TV, essas legendas também são usadas em recursos de acessibilidade do macOS.

Veja, a seguir, como fazer isso no seu Mac!

Abra as Preferências do Sistema e clique em “Acessibilidade”. Na aba lateral, selecione “Legendas”. Por lá, você verá as quatro opções de legendas nativas: “Fundo Transparente”, “Clássico”, “Texto Contornado” e “Texto Grande”.

O legal é que você também pode personalizar uma legenda do zero. Para isso, clique no botão de “+”. Em seguida, dê um nome para o estilo e escolha os itens como cor de fundo, fonte, cor de destaque e opacidade do destaque, por exemplo. Quando estiver satisfeito, clique em “OK”.

Posteriormente, quando quiser apagar um dos estilos de legendas, selecione-o com cursor, depois clique no botão representado pelo símbolo de “-” e confirme em “Apagar”.

Mais abaixo, em “Preferir legendas ocultas e SDH”, você pode escolher se deseja que as legendas para surdos e pessoas com dificuldade de audição ou as legendas ocultas sejam usadas ao invés das convencionais.

Fácil, não acham?! 📺