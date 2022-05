Como escolher quais calendários aparecerão no Apple Watch

Por padrão, quando você configura o Apple Watch, o app nativo Calendário (Calendar) espelha todo o conteúdo presente no mesmo app do iPhone. Isso, é claro, inclui todos os seus calendários (de trabalho e pessoal, por exemplo).

Publicidade

Porém, caso você não queira visualizar algum desses calendários específicos, é possível desmarcá-los. Assim, você não irá mais vê-los no seu smartwatch.

Confira, a seguir, como fazer esse ajuste por aí!

No seu iPhone, abra o app Watch e toque em “Calendário”. Em seguida, na seção “Calendários”, selecione “Personalizar…”.

Por fim, desmarque aqueles calendários que não quiser que apareçam (ou, se preferir, toque em “Ocultar Tudo”, ao lado do nome da conta ou no canto inferior direito). Quando estiver satisfeito, toque em “OK” (no canto superior direito) para salvar.

Publicidade

Você costuma usar o calendário no seu pulso?

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.