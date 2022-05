O que é e como colocar uma chamada em espera no iPhone?

Nós já demos algumas dicas por aqui dedicadas ao aplicativo Telefone (Phone), talvez um dos mais básicos em qualquer smartphone (ou telefone) que se preze.

Publicidade

Pois hoje, focaremos em um recurso que não é conhecido por todos os usuários: a possibilidade de colocar uma ligação em espera.

Mas o que seria isso? Eu explico: ao colocar uma chamada em espera, você não só se deixa no mudo (sem que a pessoa do outro lado da linha lhe ouça), como também deixa ela no mudo — diferente da opção básica de mudo, que apenas evita que a outra pessoa lhe ouça.

Legal, não? A seguir, veja como é simples fazer esse procedimento no seu iPhone!

Abra o app Telefone, inicie uma chamada e aguarde até que a outra pessoa atenda. Em seguida, pressione e segure o botão “mudo” de 4 a 5 segundos, até que apareça um ícone de pausa com os dizeres “em espera”.

Publicidade

Quando quiser sair desse modo, basta tocar uma vez nesse botão novamente e aguardar alguns segundos, até que a chamada seja retomada e os dois possam ouvir um ao outro.

Já conhecia essa função? 📞

via Macworld