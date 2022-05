AirPods Max chegarão com novas cores no 2º semestre, diz Gurman

Na última edição de seu boletim informativo “Power On”, o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, informou que a Apple tem duas novidades planejadas para os AirPods este ano. Primeiro, como já especulado anteriormente, a companhia poderá lançar uma nova versão dos AirPods Pro.

Mais precisamente, Gurman reafirmou que a segunda geração dos AirPods Pro poderá chegar em algum momento deste outono (no hemisfério norte), ou seja, entre setembro e dezembro.

Fique atento aos novos AirPods Pro no outono. O modelo atual está no mercado desde o outono de 2019, então as baterias provavelmente já estão com problemas para alguns adotantes iniciais.