AirTags ajudam fotógrafo a recuperar R$35 mil em equipamentos

Nem só de más notícias vivem os AirTags: em alguns casos, os rastreadores da Maçã também servem para… bom, exatamente para aquilo que foram projetados. O fotógrafo australiano Graham Tait é prova disso.

Como relatou o 9News, Tait teve recentemente cerca de AU$10 mil (aproximadamente R$35 mil, na conversão direta) em equipamentos roubados durante uma viagem. A história, entretanto, teve final feliz — ao menos em parte, graças aos AirTags que tinha anexado aos itens furtados.

Tudo aconteceu durante uma viagem feita por Tait aos Montes Flinders, no sul da Austrália. O carro do fotógrafo foi arrombado no estacionamento do hotel e o criminoso roubou dois volumes guardados no veículo: uma bolsa contendo um notebook e uma carteira, e uma mochila com uma câmera profissional da Sony e uma GoPro, além de acessórios e outros itens menores.

Felizmente, tanto a bolsa quanto a mochila tinham AirTags ocultos e permitiram ao fotógrafo rastrear suas localizações. Tait descobriu que seus itens estavam dentro de um quarto no próprio hotel onde ele estava hospedado, e imediatamente acionou a polícia; os agentes chegaram ao local, recuperaram os itens e detiveram o suspeito — não se sabe qual será a pena para ele, entretanto.

Que bom, portanto, que ficou tudo bem — e que, no caso de Tait, os AU$45 gastos em cada AirTag (R$358, no Brasil) acabaram provando-se um investimento que compensou bastante.

via AppleInsider