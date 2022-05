Apple dá a funcionários chineses mais poder devido à COVID-19

O alto nível de controle da Apple sobre a sua cadeia de produção fazia com que a empresa enviasse, anualmente, centenas de engenheiros dos Estados Unidos para a China com o objetivo de acompanhar o trabalho de suas fornecedoras.

No entanto, com as restrições impostas durante a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a Apple teve que reformular esse processo — e parte disso incluiu se apoiar mais em seus engenheiros chineses para lidar com a produção local, segundo uma nova matéria do The Wall Street Journal.

Mais precisamente, os engenheiros chineses da Apple antes atuavam mais como “olhos e ouvidos” para seus colegas americanos — e gradualmente receberam mais autoridade para resolver os problemas sozinhos. Além de entregar mais poder à equipe chinesa, a de Cupertino ainda foi capaz de inspecionar de perto o progresso das fábricas chinesas remotamente, usando uma combinação de iPads e ferramentas de realidade aumentada.

Segundo o WSJ, a dependência de ferramentas de teletrabalho e de funcionários chineses provavelmente permanecerá por algum tempo, já que a China ainda enfrenta restrições e lockdowns os quais têm afetado o trabalho de várias fornecedoras da Apple. Além disso, as limitações na emissão de vistos pelo governo chinês, bem como a exigência de quarentena para viajantes, também afetam severamente qualquer tentativa da Apple de levar funcionários para o país.

Produção de MacBooks segue atrasada

Por falar sobre os efeitos das restrições na China sobre a produção da Apple, novas informações do DigiTimes dão conta de que a Quanta, única fornecedora responsável pelos MacBooks Pro de 14″ e 16″, continua “seriamente atrasada”, apesar da retomada da produção.

De acordo com o veículo taiwanês, a Quanta até agora só conseguiu restaurar cerca de 30% da capacidade de produção em Xangai desde que os bloqueios terminaram, há algumas semanas.

Ainda de acordo com o DigiTimes, a Apple já mudou seu transporte marítimo para aéreo para encurtar os prazos de entregas de algumas máquinas, mas apenas um número limitado de remessas migraram para o transporte aéreo, o que está causando a atual escassez.

