Apple estaria freando mercado de realidade aumentada com falta de suporte no Safari

Quando o iOS 15.4 entrou em sua fase de testes, muitos foram surpreendidos pela adoção do suporte (mesmo que de forma limitada) à API WebXR no Safari. A novidade foi considerada inesperada, já que a Apple nunca deu muita atenção para essa tecnologia — criada por empresas como Meta, Google e Samsung para ser o padrão para experiências de realidade aumentada em navegadores.

Entretanto, essa mudança de postura foi logo descartada, já que os recursos disponíveis da API vinham desabilitados por padrão no navegador da Maçã — e, mesmo que fossem habilitados, não serviam para muita coisa por não serem compatíveis com experiências visualizadas no próprio iPhone/iPad.

De acordo com um novo artigo publicado pelo Protocol, a resistência da empresa a esse padrão tem atrapalhado consideravelmente o avanço da realidade aumentada na web. Para especialistas da área ouvidos pelo veículo, a ausência do WebXR no WebKit (motor de renderização do Safari) tem ajudado a transformar o browser no “novo Internet Explorer”.

A Apple, vale notar, introduziu seu próprio formato para experiências de realidade aumentada com o iOS 12, em 2018. Chamada de USDZ, a API foi criada em parceria com a Pixar para o ARKit 2.0, e é utilizada, principalmente, para a pré-visualização de produtos em lojas online (como a própria Apple Store).

Em certo ponto, Jason Steinberg, da firma de RA Pretty Big Monster — conhecida por seus trabalhos com a Netflix, a Warner e mais — explicou que as limitações impostas pela Apple obrigam os usuários a baixar aplicativos feitos por terceiros para poder ter acesso aos recursos de realidade aumentada, o que acaba impactando diretamente no interesse do público pela tecnologia.

Eles impedem que uma grande parte de nossos consumidores tenha acesso à maneira mais eficiente de consumir conteúdos em RA. É uma pena que todas essas grandes experiências não possam estar a dois cliques de distância.

Como a Apple obriga que outros navegadores na App Store também se baseiem no WebKit, opções famosas como o Chrome (Google) ou o Edge (Microsoft) também não são compatíveis com essas experiências de realidade aumentada citadas pelo artigo no iPhone/iPad.

Quando referências ao WebXR foram encontradas no código no iOS 15.4, muitos começaram a especular se isso não seria a Apple preparando o lançamento de seu futuro headset de realidade virtual. Para Blair MacIntyre, professor do Instituto de Tecnologia da Geórgia e pioneiro no meio, esse pode ser muito bem ser o mesmo caso.

Não me surpreenderia se eles estivessem [internamente] trabalhando [no WebXR] Se eles estão desenvolvendo um [headset] como todos supõem, provavelmente estão esperando por isso.

A Maçã tem apostado fortemente em RA nos últimos anos, além de ter sido a primeira empresa a disponibilizar um framework para que desenvolvedores pudessem trabalhar na tecnologia em seus dispositivos. O próprio Tim Cook já chegou dizer que a tecnologia será “a próxima grande coisa” na indústria.

Ainda não se sabe quando o primeiro produto da Apple totalmente focando em RA deverá chegar. No entanto, de acordo com o artigo, se ele finalmente expandir o uso do WebXR no ecossistema da Apple, a indústria poderá testemunhar uma verdadeira virada de chave para as experiências em RA.