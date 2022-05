Apple teria considerado novo serviço de compras de alimentos

Como muitos já devem saber, a Apple segue trabalhando em novas ofertas de serviços — como um modelo de assinatura de hardwares e o Tap to Pay, futuro recurso que permitirá receber pagamentos com cartões em iPhones.

No entanto, o repórter Mark Gurman, da Bloomberg, comentou no seu último boletim informativo “Power On” que a Apple “explorou a possibilidade” de lançar um serviço semelhante ao Instacart — o qual opera apenas nos Estados Unidos e no Canadá.

Precisamente, o Instacart é um serviço de entrega e coleta de compras (com foco em produtos alimentícios), pelo qual você pode fazer pedidos de uma variedade de mercados e recebê-los imediatamente ou retirá-los em na loja.

Um diferencial do suposto serviço estudado pela Apple em relação ao Instacart seria a integração com o aplicativo Saúde (Health) para um “rastreamento nutricional mais profundo”.

Gurman, porém, deixa claro ser improvável que a Apple lance um serviço desse tipo devido à complexidade em oferecê-lo e a “baixa margem de lucro”, mas é interessante saber que isso foi algo que a empresa já estudou.

Ainda sobre serviços, Gurman aponta que é possível que a gigante de Cupertino expanda o Apple Fitness+ com um “grupo de novos tipos de treino” no iOS 16, além de “atualizações substanciais” para o Apple TV+ este ano.

Vale notar que, há pouco, comentamos também as previsões de Gurman para o lançamentos de novos AirPods Pro e Max.