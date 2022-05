Apple TV+: “The Oprah Conversation” ganha prêmio LGBTQIA+

O mês de maio começou com mais um troféu para o Apple TV+ colocar na prateleira — e um cheio de significados especiais. O programa “The Oprah Conversation” foi agraciado recentemente com um GLAAD Media Award, prêmio concedido pela Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (Aliança Gay e Lésbica Contra Difamação) que reconhece as obras com representação inclusiva, respeitosa e justa de pessoas da comunidade LGBTQIA+.

Mais precisamente, a série do Apple TV+ ganhou o prêmio de Melhor Episódio de Programa de Variedades ou Talk Show na 33ª edição dos GLAAD Media Awards, realizada na semana passada. Trata-se do primeiro troféu competitivo conquistado pela Maçã na premiação — no ano passado, o episódio “The Son” da série “Little America” ganhou uma menção especial entre os votantes do prêmio.

O prêmio foi concedido ao programa da Maçã pelo episódio 14, lançado em abril de 2021, que traz a primeira entrevista do ator Elliot Page após se assumir transgênero.

Page, indicado ao Oscar por “Juno” e conhecido por sua participação em sucessos como “A Origem” e a franquia “X-Men”, revelou sua identidade de gênero em dezembro de 2020 e discutiu sua decisão na entrevista com Oprah, falando sobre as dificuldades que passou e dando novas esperanças e perspectivas para a juventude trans.

“The Oprah Conversation”, vale notar, é um talk show sem periodicidade regular — novas entrevistas comandadas por Winfrey são lançadas de tempos em tempos, e a conversa mais recente, com o ator Will Smith, foi liberada em novembro último. Mais episódios da série deverão chegar em breve à plataforma.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

