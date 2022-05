Como funciona o Retornar ao Relógio do Apple Watch

O Apple Watch, além de ser um ótimo companheiro nas práticas esportivas e no gerenciamento de notificações do iPhone, também é um belo relógio.

Publicidade

Aqui no MacMagazine, já demos algumas dicas muito úteis para quem costuma usar esse smartwatch, como fazer com que ele fale as horas e até definir um horário atrasado.

Pois a dica de hoje é voltada ao recurso Retornar ao Relógio (Return to Clock). De uma forma resumida, ele permite que o Apple Watch volte a exibir o mostrador sempre que você abaixar o braço.

É possível, inclusive, escolher um período para que isso aconteça e até personalizá-lo de acordo com cada app instalado.

Publicidade

Veja, a seguir, como proceder! ⌚️

Como personalizar o Retornar ao Relógio pelo iPhone

Abra o app Watch, vá até “Geral” e selecione “Retornar ao Relógio”. Na parte superior, é possível escolher entre uma das três opções, que valerão para todos os aplicativos:

Sempre

Após 2 minutos

Após 1 hora

Logo abaixo, na lista de todos os apps, você pode personalizar esse ajuste de acordo com cada um deles. Para isso, toque naquele que quiser alterar e selecione entre “Padrão” e “Personalizado”. O padrão, conforme está explicitado, é voltar ao mostrador após 2 minutos.

Publicidade

Em alguns casos, como no Timers, no Música e no Gravador, você também pode ativar o “Retornar ao App”, que pode fazer com que o Apple Watch retorne a esse app enquanto uma sessão estiver ativa (como uma gravação de áudio, por exemplo).

Como personalizar o Voltar ao Relógio pelo Apple Watch

No Apple Watch, sabe-se lá por que, a Maçã batizou o recurso de “Voltar ao Relógio”. Para fazer alterar esse recurso, abra os Ajustes e vá até Geral » Voltar ao Relógio.

Na parte superior, escolha um tempo padrão para todos os apps; se quiser personalizar de acordo com cada um, toque em um deles mais abaixo e faça a sua escolha tal como mostramos acima.

Publicidade

Bacana, não?!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.