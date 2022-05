Como usar apps de iPhone no iPad em modo paisagem

Desde os primórdios do iPad, desenvolvedores tiveram acesso ao seu SDK para que criassem aplicativos otimizados pro tamanho da tela do tablet.

Publicidade

Apesar disso, basicamente qualquer app criado para iPhone também pode rodar tranquilamente no iPad — mesmo sem estar otimizado (alô, Instagram!). Desta forma, tarjas pretas são mostradas ao redor dele para que tudo pareça menos pior. 😛

Até certo tempo, a única maneira de usar esses aplicativos esticados era na vertical. Porém, com o uso do iPad cada vez mais profissional (e com a chegada de acessórios como o Magic Keyboard), a Apple aproveitou a chegada do iPadOS 15 para liberar o funcionamento deles também na horizontal.

Veja como usar: abra um aplicativo não otimizado no iPad devidamente atualizado. Logo acima (ou ao lado) do botão de ampliar/reduzir o app, toque no botão representado por uma tela e uma flechinha para rotacioná-lo.

O bacana é que você não precisa necessariamente usar o iPad na horizontal, ou seja: é possível rotacionar apenas o app nessa posição, mantendo o tablet na vertical (ou vice-versa). Ou seja, há quatro maneiras de usar um app:

Publicidade

iPad na horizontal e app na horizontal

iPad na horizontal e app na vertical

iPad na vertical e app na horizontal

iPad na vertical e app na vertical

É importante notar que não são todos os apps que contam com essa compatibilidade. Isso muito provavelmente tem a ver com o fato de nem todos os apps para iPhone suportarem o seu uso na horizontal.

Enquanto alguns apps não são otimizados, não deixa de ser uma mão na roda, não é mesmo? 😊