Florianópolis (também) notifica Apple por iPhone sem carregador

São Paulo já foi, Fortaleza também, e até o próprio governo do Brasil já entrou em ação para questionar a Apple (e outras fabricantes) sobre a venda de smartphones sem carregador na caixa. Agora, foi a vez de Florianópolis.

Publicidade

O PROCON da capital de Santa Catarina notificou na última semana a Apple e a Samsung para que as empresas prestem esclarecimentos a respeito da prática. No entendimento do órgão (e de vários outros que já cobrimos por aqui), a comercialização dos smartphones sem carregador pode ser classificada como “venda casada”, prática ilegal que obriga o consumidor a adquirir um segundo item essencial para o funcionamento do produto que escolheu.

A notificação foi enviada na última quarta-feira (4/5), e as empresas têm dez dias para responder aos questionamentos do órgão. Segundo o PROCON de Florianópolis, entretanto, consumidores que se sentirem lesados com a prática podem desde já fazer a denúncia junto ao órgão e pedir ressarcimento do valor pago pelo carregador.

Até o momento, Apple e Samsung não se pronunciaram sobre a questão, mas o fato é que o imbróglio continua. As empresas já receberam até mesmo multas milionárias de PROCONS em outras partes do Brasil, e a Samsung tentou arrefecer o problema oferecendo carregadores gratuitos aos seus clientes mediante solicitação. A Apple, por outro lado, não oferece nenhum benefício do tipo (nem no Brasil nem em qualquer outro lugar).

Publicidade

Acompanhemos, portanto.

via TudoCelular