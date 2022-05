Invista em ações nos EUA com a Nomad — e ganhe US$10 ao abrir a sua conta!

Já comentamos bastante aqui no MacMagazine sobre as vantagens de se abrir uma conta digital gratuita nos Estados Unidos com a nossa parceira Nomad, o que já incluiu dicas de como economizar na hora de comprar de produtos não só em solo americano, mas também em mais de 50 países.

Hoje, vamos passar aqui por outra vantagem para quem decide abrir uma conta americana com a Nomad: realizar investimentos nos EUA — algo bastante útil em tempos recessão, inflação galopante e estagnação do crescimento da economia brasileira.

Vale notar que, ao optar por investir em dólar, você tem acesso a uma série de empresas renomadas e de alcance global que continuam crescendo ano após ano, como Amazon, Google, Tesla e, é claro, nossa queridinha Apple. Assim, é possível fugir da atual volatilidade pela qual muitas das empresas têm passado nos últimos tempos no Brasil.

Invista com segurança

Uma das principais vantagens de se investir com a Nomad é que você não precisa ter muita experiência com investimentos para começar a se aventurar no mercado americano. Quem se interessar tem acesso a carteiras que se atualizam e implementam os investimentos automaticamente, facilitando todo o processo.

Todos esses algoritmos, vale destacar, são certificados pela Drive Wealth, uma das maiores corretoras dos EUA, o que garante mais segurança para você e para seus investimentos.

Opções para todos os perfis

Essencialmente, a Nomad oferece a modalidade de investimentos através das Carteiras Modelo.

As Carteiras Modelo são compostas principalmente por ETFs e são divididas em três categorias, dependendo do perfil de risco do investidor (decidido por uma pesquisa realizada dentro do app): Aventureiro, Explorador e Cauteloso. A taxa para as Carteiras Modelo é de 0,5% do valor investido ao ano.

Além disso, a partir de hoje, você pode comprar Ações e ETFs na Bolsa americana, diretamente pela plataforma de investimentos da Nomad, a qual lhe dá acesso aos melhores ativos sem toda aquela burocracia e papelada características do home broker tradicional.

Com ela, você fica livre para comprar e vender ativos (a partir de US$1 em ações fracionadas) de empresas e fundos globais com poucos cliques e com toda a tranquilidade da conta de investimento da Nomad, que é segurada pela SIPC (Securities Investor Protection Corporation) para valores de até US$500 mil.

Para investir em ações, como dito, é bastante simples. Basta abrir o app da Nomad e ir até a aba de investimentos. Depois, em “Seleção de ativos”, toque em “Ações”, digite o código do ativo que pretende comprar e o valor do investimento. Feito isso, é só confirmar ação e aproveitar seus investimentos com zero corretagem e mínima burocracia!

IOF ainda mais barato, de apenas 0,38%!

Vale notar que, para investimentos, você só paga 0,38% de IOF (em vez de 1,1%) enviando a sua remessa de dólar diretamente para sua Cash Account (que é seu saldo que fica alocado na sua conta investimento pronto para ser investido) e ainda aproveita o spread regressivo da Nomad — podendo ter um desconto de até 50% na taxa de serviço.

Quanto mais dinheiro você envia para sua conta, menos você paga.

Abra a sua conta e ganhe US$10 de cashback!

Curtiu os produtos e quer investir com a Nomad? Pois não perca tempo e abra sua conta usando o seu RG ou a sua CNH. O processo é muito fácil, como explicamos no vídeo abaixo:

Não esqueça de, no campo código de convidado, digitar REMESSA10 para ganhar US$10 de cashback no dia útil seguinte após sua primeira remessa — dentro de uma janela de 15 dias após a abertura da sua conta.

Nesta tela, digite o cupom REMESSA10 para ganhar US$10 de cashback

Abra a sua conta, ganhe US$10 e invista nos EUA! 😉

