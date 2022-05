Jason Isaacs e Lior Raz entram para “The Crowded Room”, do Apple TV+

Após alguns meses de calmaria, a aguardada série antológica “The Crowded Room”, do Apple TV+, voltou a ganhar novos integrantes para seu elenco. Desta vez, a primeira temporada da produção estrelada por Tom Holland (“Homem-Aranha – De Volta ao Lar”) dá as boas-vindas para Jason Isaacs (“Corações de Ferro”) e Lior Raz (“A Professora do Jardim de Infância”).

De acordo com o Deadline, Raz dará vida à Yitzhak, o senhorio de Danny Sullivan (Holland) e que acaba tendo um papel muito importante na vida do protagonista. Isaacs, por sua vez, interpretará Jack Lamb, um amigo do pai biológico de Sullivan e patrão de Yitzhak.

Jason Isaacs, à esquerda, e Lior Raz, à direita.

Como comentamos, cada temporada da série será inspirada em histórias reais de pessoas com doenças mentais que lutaram para aprender a viver com suas respectivas condições. A primeira delas será baseada na biografia “The Minds of Billy Milligan”, escrita por Daniel Keyes e que narra o caso da primeira pessoa a ser absolvida de um crime por ser diagnosticada com transtorno dissociativo de identidade.

Além de Holland e dos atores recém-anunciados, “The Crowded Room” também terá a presença de Amanda Seyfried (“Mamma Mia! O Filme”), Emmy Rossum (“Shameless”), Sasha Lane (“Docinho da América”), Christopher Abbott (“Possessor”) e Emma Laird (“In Conversation With a Goddess”).

A primeira temporada será escrita e produzida por Akiva Goldsman (“Uma Mente Brilhante”) e terá dez episódios dirigidos por Kornel Mundruczo (“Pieces of a Woman”). A produção será fruto de uma parceria entre o Apple Studios e a produtora New Regency. Ainda não há uma data de estreia confirmada.

Ainda não há uma data de estreia confirmada.

