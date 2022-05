Analista corrobora telas (um pouco) maiores nos “iPhones 14 Pro”

Um dos rumores mais quentes em relação aos vindouros “iPhones 14 Pro [Max]” é o de que eles chegarão com novos recortes para a câmera frontal e os sensores do Face ID. Essa mudança de design seria acompanhada, ainda, de bordas finas nos vidros frontais dos aparelhos.

Hoje, o quase sempre certeiro analista Ross Young voltou a compartilhar informações no Twitter sobre as especificações das telas dos próximos iPhones topos-de-linha, deixando mais claro o quão maior seus displays vão ficar com esses ajustes de design.

De acordo com Young, o novo recorte e as bordas menores farão o “iPhone 14 Pro” ter uma tela de 6,12 polegadas, em contraste com as atuais 6,06″ do iPhone 13 Pro. Já o “iPhone 14 Pro Max” terá um ganho mais modestos, saindo das atuais 6,68″ do iPhone 13 Pro Max para uma tela de 6,69″.

I meant to say, "You can expect the 15 and 15 Max to have the same sizes as the 14 Pro and 14 Pro Max… — Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022

O analista também voltou a corroborar que apenas os modelos Pro terão novos recortes e bordas mais finas neste ano, enquanto os “iPhones 14 [Max]” permanecerão com o bom e velho notch. Essa diferença, entretanto, deverá ficar apenas em 2022, já que, segundo o analista, todos os iPhones de 2023 (os possíveis “iPhones 15”) contarão com os novos recortes e, consequentemente, com os novos tamanhos de tela.

Face ID sob a tela

Em outro tweet, Young compartilhou uma espécie de roteiro do que a Apple pretende fazer com o iPhone nos próximos anos. Nele, além das mudanças citadas acima, é possível ver objetivos mais ambiciosos, como o lançamento de um iPhone com um sistema de sensores TrueDepth totalmente sob a tela.

Based on the technical challenges remaining for under panel cameras to meet discerning brands quality requirements as well as panel manufacturers' cost requirements, I still believe this roadmap makes sense for the iPhone. pic.twitter.com/3ck5X3sVcL — Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022

Mais especificamente, segundo o esquema, a Apple deverá apresentar um iPhone com o Face ID sob a tela já em 2024 — coisa que seria, pelo menos inicialmente, exclusiva de modelos “Pro”. Essa informação corrobora outra previsão feita também por Young em março.

Caso o desenvolvimento da tecnologia corra como planejado, a Maçã deverá lançar seu primeiro iPhone sem qualquer recorte — ou seja, com câmera e o Face ID sob a tela — em 2026, repetindo mais uma vez a exclusividade inicial dos modelos profissionais. O analista não cita, contudo, a possibilidade de vermos a volta do Touch ID em algum aparelho no futuro.

