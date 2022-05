Após iPhone, engenheiro cria case de AirPods com porta USB-C

As peripécias do engenheiro Ken Pillonel já foram documentadas por aqui: falamos sobre o iPhone X com USB-C e sobre o Galaxy A51 com porta Lightning, por exemplo, entre as diversas modificações realizadas pelo profissional, especializado na área de robótica. E agora ele chegou com sua mais nova criação: um estojo de AirPods… também com USB-C.

O vídeo postado por Pillonel não traz muitos detalhes técnicos sobre o processo (ele promete um outro vídeo, mais detalhado, para breve), mas o funcionamento da sua criação é inegavelmente atrativo: com um mesmo cabo, o engenheiro consegue carregar seu MacBook Air, seu iPhone modificado e seus AirPods. Aprende, Apple!

Apesar de o processo ser (aparentemente) mais simples do que trocar a porta de carregamento de um iPhone, Pillonel relatou que o projeto consumiu a totalidade dos seus fins de semana por alguns meses. Foi necessário criar uma PCB flexível com o conector USB-C para substituir a original do estojo, e adaptá-la na base dos milímetros para encaixá-la (levemente dobrada) dentro do acessório.

O resultado final ficou bem interessante: olhando de longe, não dá nem para perceber que o estojo foi modificado de alguma forma — até o momento em que alguém perceber que, para Pillonel, o sonho do cabo único entre os produtos da Apple já é uma realidade. 😛

O engenheiro prometeu ainda que, quando tiver tudo devidamente ajustado, disponibilizará seu projeto de forma aberta na internet para que outros intrépidos usuários sigam os seus passos e modifiquem — por conta e risco de cada um, é claro — seus estojos de AirPods.

E aí, quem topa?

via The Verge