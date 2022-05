Apple mata de vez o iPod touch, dando adeus à linha iPod

No ano passado, questionamos se ainda havia espaço para um iPod na linha atual da Apple — falamos, inclusive, que a Apple poderia matá-lo em 2022. Como sabemos, a Maçã basicamente escondeu o aparelho em seu site e nas suas lojas, sendo difícil até mesmo para quem quer comprar um encontrá-lo (seja online ou fisicamente).

Publicidade

O iPod touch foi atualizado pela Maçã pela última vez em 2019, quando ganhou um chip A10 Fusion e a capacidade de 256GB. Pois hoje, sem nenhum rumor ou notícias envolvendo a sua morte, a empresa matou o iPod touch, o último remanescente de uma linha que já teve modelos como shuffle, mini, nano e classic. De acordo com o comunicado da empresa, o produto permanecerá à venda só até o fim dos seus estoques.

No comunicado, a Apple fez questão de mencionar a trajetória de sucesso do produto, que “desde a sua introdução há mais de 20 anos, cativou usuários de todo o mundo que adoram a capacidade de levar suas músicas com eles em qualquer lugar”.

Atualmente, é claro, essa experiência de ter consigo uma biblioteca completa de músicas já está disponível em basicamente todos os produtos da Maçã, (iPhones, iPads, Macs e Apple Watches, HomePods e Apple TVs), graças ao Apple Music — que dá acesso a mais de 90 milhões de músicas e mais de 30 mil listas de reprodução.

A música sempre fez parte do nosso núcleo na Apple, e levá-la para centenas de milhões de usuários da maneira como o iPod fez, impactou mais do que apenas a indústria da música — também redefiniu a forma como a música é descoberta, ouvida e compartilhada. Hoje, o espírito do iPod continua vivo. Integramos uma experiência musical incrível em todos os nossos produtos, do iPhone ao Apple Watch, HomePod mini e no Mac, iPad e Apple TV. E o Apple Music oferece qualidade de som líder do setor com suporte a Áudio Espacial — não há melhor maneira de curtir, descobrir e experimentar músicas. —Greg Joswiak, vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple

Sem dúvida, o fim de uma era — mais do que esperada, mas que não deixa de ser nostálgica para quem presenciou o nascimento do primeiro iPod, em outubro de 2001, com “apenas” 5GB de armazenamento e a interface FireWire. Eis as palavras de Steve Jobs, no lançamento dele:

Publicidade

Com o iPod, a Apple inventou uma categoria totalmente nova de tocador de música digital que permite colocar toda a sua coleção de músicas no seu bolso e ouvir onde quer que você vá. Com o iPod, ouvir música nunca mais será igual.

E de fato não foi.

Aos interessados, o iPod touch — por enquanto — é vendido no Brasil a partir de R$1.610, com opções de 32GB, 128GB e 256GB, nas cores cinza espacial, prateada, rosa, azul, dourada e (PRODUCT)RED.

Publicidade

R.I.P. ⚰️

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.