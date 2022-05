Apple trabalha em displays OLED mais finos e… dobráveis?

De acordo com uma nova reportagem do The Elec, a Apple está desenvolvendo um tipo de display OLED mais fino, o qual não possui a camada polarizada usual dessa tecnologia — e que poderia dar à luz às telas dobráveis ​​para iPhones e iPads.

Segundo as informações, o desenvolvimento está relacionado a um display OLED que não requer uma camada polarizadora. A polarização da tela melhora a sua visibilidade, limitando a luz a percorrer apenas determinadas direções, em vez de borrar ou passar por ela inteira.

Uma desvantagem das camadas polarizadoras, porém, é que elas tendem a reduzir o brilho e, por sua vez, a eficiência de luminância da tela. Para compensar isso, as fabricantes geralmente aumentam o consumo de energia fornecido ao display (ao custo da sua vida útil).

Ao remover o polarizador, a Apple poderá tornar os displays significativamente mais finos, tornando-os ideais para dispositivos dobráveis. A Apple também poderia, teoricamente, aplicar uma tecnologia diferente com um efeito equivalente ao de um polarizador, mas que evita as compensações supracitadas.

O The Elec não forneceu mais detalhes sobre o desenvolvimento desse display, mas relatou que a Samsung usou uma tecnologia semelhante no Galaxy Z Fold 3. Em vez de uma camada separada, a empresa implantou um filtro de cores diretamente na camada principal de TFE .

O fato de a Samsung ter conseguido uma tela fina o suficiente para usar em seus telefones dobráveis ​​sugere que a Apple pode estar procurando fazer o mesmo — afinal, há rumores de que a Maçã poderá lançar seus primeiros iPhones dobráveis no ano que vem — ou então ela quer apenas reduzir a espessura de seus dispositivos. Qual será?

via MacRumors