Apple TV+ divulga trailer da série infantil “A Adorável Fazendinha”

Vem aí mais um conteúdo para os pequenos — e para toda a família, claro — no Apple TV+! A Maçã divulgou hoje as informações iniciais e o primeiro trailer de “A Adorável Fazendinha” (ou “Lovely Little Farm”, no título original), sua vindoura série que combina live-action com elementos e personagens em computação gráfica.

Criada pelos vencedores do BAFTA Maddy Darrall, Billy Macqueen e Catherine Williams (de “Teletubbies”), a nova produção da Maçã segue as irmãs Jill (Levi Howden) e Jacky (Kassidi Roberts), que moram em uma fazenda cercada por campos de lavanda com seus pais. A série segue a rotina das duas irmãs conforme seu novo irmãozinho vem ao mundo, e mostra que cuidar de uma fazenda não é fácil — mas que cada dia traz uma nova aventura com seus amiguinhos de quatro patas.

“A Adorável Fazendinha”, vale notar, traz efeitos de última geração da Industrial Light and Magic para animar os bichos da fazenda e outros elementos com os quais Jill e Jacky interagem ao longo da série. A produção tem a consultoria da Dra. Gail Melson, figura destacada dos estudos da interação entre humanos e animais, para retratar a relação das crianças com os bichinhos da fazenda, a natureza e as novas tecnologias.

Além das duas protagonistas, a série tem talentos como Shirley Henderson (da franquia “Harry Potter”), Dominique Moore (“Thomas e Seus Amigos”), Joel Fry (“Nossa Bandeira é a Morte”) e Canan Yildiz-Husbands entre as vozes que darão vida aos animais da história.

Darrall e Macqueen serão produtores executivos junto com Tony Cooke (“PJ Masks – Heróis de Pijama”), que será também roteirista-chefe da produção. Jack Jameson (“When You Wish Upon a Pickle”) será o diretor principal.

“A Adorável Fazendinha” chegará ao Apple TV+ no dia 10 de junho, uma sexta-feira. Parece adorável, não?

