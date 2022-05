Apple TV+: Maisie Williams entra para “The New Look”

Desde que a série “The New Look” foi anunciada pelo Apple TV+, em fevereiro, pouco se ouviu falar sobre a nova produção, descrita pela Maçã como um thriller épico sobre o mundo da moda francesa e ambientado durante a Segunda Guerra Mundial.

Pois hoje, segundo informações da Variety, a Apple acaba de fazer sua primeira adição ao elenco da produção desde o anúncio de Juliette Binoche (“O Paciente Inglês”) e de Ben Mendelsohn (“Rogue One: Uma História Star Wars”), cotados para interpretar Coco Chanel e Christian Dior, respectivamente. Desta vez, a contratação mais recente foi a de Maisie Williams, conhecida por interpretar a personagem Arya Stark em todas as oito temporadas da série “Game of Thrones”, da HBO.

De acordo com o veículo, Williams será Catherine Dior, a irmã mais nova do famoso estilista francês e vencedora da Medalha de Honra por Coragem pela causa da Liberdade durante a segunda guerra.

“The New Look”, como já sabemos, será filmada exclusivamente em Paris. Todos os seus episódios serão escritos, produzidos e dirigidos por Todd A. Kessler (“Família Soprano”).

Essa é a primeira produção da recém-formada parceria entre o Apple Studios e a produtora de Lorenzo di Bonaventura (“Transformers”) e Kessler. Ainda não há uma previsão de lançamento para a série.

