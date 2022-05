Como desabilitar o Texto ao Vivo (Live Text) no Mac

Nós já falamos bastante aqui no MacMagazine sobre o Texto ao Vivo (Live Text), uma das principais funções do iOS/iPadOS 15 e do macOS Monterey 12.

Apesar de ser um recurso bastante interessante, pode ser que você não queira mais utilizá-lo — principalmente pelo fato de ele “atrapalhar” um pouco na hora de selecionar a imagem, já que ele acaba selecionando o texto contido nela.

Há algum tempo, mostramos por aqui como você pode desabilitá-lo no seu iPhone/iPad.

Neste artigo, mostraremos como fazer isso também no seu Mac. Veja, a seguir, como é fácil fazer isso!

Abra as Preferências do Sistema e clique em “Idioma e Região”. Com a seção “Geral” selecionada, desmarque a opção “Texto ao Vivo”.

A partir disso, o recurso não estará mais disponível no sistema.

Mesmo assim, caso mude de ideia, basta voltar à mesma seção e marcar a opção novamente para que o recurso volte a funcionar. 👨‍💻