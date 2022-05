Como usar o Texto ao Vivo (Live Text) no Mac

Junto ao iOS/iPadOS 15 e ao macOS Monterey 12, a Apple lançou um recurso bastante interessante. É o chamado Texto ao Vivo (Live Text).

Com ele, é possível extrair textos de imagens — estejam essas imagens no seu computador ou na internet mesmo —, além de poder fazer o escaneamento dentro de apps como o Notas e o Lembretes, por exemplo.

Há algum tempo, nós até ensinamos como você pode usar essa função no iOS/iPadOS. Neste artigo, focaremos mais precisamente no macOS. Confira, a seguir, como usá-lo no seu Mac!

Primeiramente, certifique-se de que o seu Mac está rodando minimamente o macOS Monterey 12.

Em seguida, abra uma imagem já salva no seu computador usando os apps Pré-Visualização (Preview) ou Fotos (Photos); você também pode abrir uma imagem no Safari (como o resultado de uma busca no Google, por exemplo).

Feito isso, posicione o cursor sobre o texto na imagem ou na foto e arraste-o para fazer a seleção. Para copiar o texto, use o atalho ⌘ command C ou pressione ⌃ control ao mesmo tempo em que clica com o botão esquerdo do mouse e selecione “Copiar”.

Veja que a parte “Adicione dinheiro na sua conta corrente” está selecionada.

Se preferir, você também pode selecionar todo o texto bastando usar o atalho ⌘ A .

Também é possível realizar outras ações, como traduzir a seleção, compartilhá-la ou, em endereços ou telefones, enviar um email ou fazer uma ligação usando o menu dinâmico que é aberto ao clicar com o botão direito do mouse.

Você costuma usar esse recurso por aí? 😊