Famoso tema no mundo jailbreak, iOSX agora é gratuito para todos

Embora o iOS não suporte nativamente a mudanças nos ícones — como acontece em algumas variantes do Android —, existem algumas alternativas para dar aquela mudada no visual do sistema operacional móvel da Maçã.

A mais eficiente delas é através do famoso jailbreak, que concede ao usuário permissões para fazer certas alterações no dispositivo que não estão disponíveis no aparelho, caso ele não esteja “desbloqueado”.

Com o jailbreak, usuários podem instalar um tema dentre várias opções disponíveis, como o iOSX. Bastante elegante, ele simula a aparência dos ícones do macOS, os quais contam com uma aparência 3D em alto relevo.

E temos uma ótima notícia para quem gostaria de contar com o pacote de ícones em seu aparelho, mas por outro lado não gostaria de pagar mais por isso: agora, ele foi disponibilizado gratuitamente (e para sempre) não apenas para quem tem aparelhos com jailbreak, como também para quem não tem!

[Free Release] iOSX is FREE on @HavocRepo



I've moved on to bigger things, so iOSX is now free forever! Enjoy 👍



Get it today:https://t.co/qZ8YqHh1Uk pic.twitter.com/FyDxm3PRcq — Bank5ia (@bank5ia) May 9, 2022

Sim, mesmo que de forma bem mais limitada, é possível mudar o pacote de ícones tradicional dos iOS com o app Atalhos. Nessa versão do iOSX, no entanto, não é possível visualizar o indicador de notificações no ícone — o que acontece com qualquer tema que seja ativado por esse método.

Caso você tenha jailbreak, pode utilizar o tema pelo repositório Havoc em seu gerenciador de pacotes e ativá-lo pelo SnowBoard. Caso não tenha, é só adicionar o atalho da maneira como você já está acostumado.

via iDownloadBlog