Netflix poderá ter anúncios e fim de senhas compartilhadas ainda em 2022

O momento complicado da Netflix não é novidade para ninguém: no mês passado, a gigante do streaming relatou sua primeira perda do número absoluto de assinantes em mais de uma década, e alertou que a queda poderá ser maior ainda nos próximos trimestres. Por isso, a empresa começou a traçar estratégias para compensar financeiramente essa tendência — e essas estratégias, pelo visto, poderão chegar ainda antes do previsto.

De acordo com uma reportagem do New York Times, a Netflix distribuiu recentemente uma nota ao seu corpo de funcionários indicando que uma versão mais barata do seu serviço, com anúncios, poderá ser lançada no último trimestre de 2022.

Além disso, a empresa indicou que, por volta desse período, entrará em ação também sua ideia mais polêmica: a cobrança adicional para contas que compartilham logins e senhas entre múltiplos usuários — o que, na prática, significaria o fim desse tipo de ação.

Anteriormente, os prospectos da empresa indicavam que as duas estratégias teriam suas aplicações exploradas “nos próximos um ou dois anos”. Ou seja, parece que os executivos da Netflix perceberam que as medidas de contenção terão de entrar em cena antes do previsto — o que não chega a ser nenhuma surpresa, considerando que a companhia perdeu quase US$70 bilhões (ou cerca de 50% do total!) do seu valor de mercado desde os seus últimos resultados financeiros.

A nota distribuída aos funcionários reconheceu que as mudanças serão “rápidas, ambiciosas e exigirão abrir mão de algumas coisas”. A Netflix lembrou ainda que “todas as grandes empresas de streaming, tirando a Apple, têm ou já anunciaram um plano com anúncios”, notando que uma parte do público, com razão, prefere opções com preços mais baixos.

Ainda não há detalhes, entretanto, de como as novidades funcionarão — nem quais serão os valores dos novos planos com anúncios ou a cobrança adicional para quem compartilha senhas. Atualmente, o plano mais barato da Netflix no Brasil — sem anúncios — custa R$25,90 mensais, com direito a uma tela e resolução máxima de vergonhosos apenas 480p.

E aí, preparados?

