Patente da Apple descreve bafômetro no iPhone que pode impedir motorista de dirigir

A Apple implementou há alguns meses as Car Keys (Chaves de Carro), mais um recurso que ampliou as possibilidades do app Carteira (Wallet) e que permite abrir/ligar veículos usando a tecnologia NFC do iPhone e do Apple Watch.

Porém, ao que tudo indica, a Apple pretende dar ares de responsabilidade social ao recurso, visto que apresentou ao Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA (United States Patent and Trademark Office, ou USPTO) uma patente que prevê a comunicação entre a CarKey e um bafômetro.

O recurso, caso veja a luz do dia, observará constantemente alguns critérios os quais podem indicar que uma pessoa está embriagada — como dados de respiração, características do hálito humano (como níveis típicos de amônia) e níveis aceitáveis de álcool para dirigir.

Caso seja detectado um alto nível de álcool do usuário, a chave eletrônica poderá se recusar abrir o carro ou até permitir a entrada, mas impedindo que o veículo se mova.

Para desbloquear todas as funções, o usuário poderia fazer um desafio de destreza manual ou de clareza mental (por exemplo, uma série de problemas matemáticos).

Para mensurar o nível de álcool no sangue, uma notificação seria exibida no iPhone do usuário, o instruindo a respirar em um bafômetro. De acordo com o Patently Apple, o bafômetro em questão poderá ser um recurso integrado ao próprio iPhone ou um dispositivo com/sem fio que entraria em comunicação com o celular ou com o Apple Watch.

Será que um dia teremos mesmo iPhones com bafômetro? Seria interessante, não acham?