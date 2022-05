Reestruturação em serviços: Apple focará mais em streaming e publicidade

Não é nenhuma novidade que a Apple vem investindo cada vez mais em serviços — o que tem rendido bons resultados para a empresa nos últimos anos. E o streaming, que concentra produtos como o Apple TV+ e o Apple Music, é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Maçã no setor.

E todo esse resultado fez com que a Apple abrisse ainda mais seus olhos para esse mercado promissor, tanto que a empresa passou a investir até em transmissões esportivas, com a aquisição recente dos direitos do “Friday Night Baseball”.

De acordo com informações do Business Insider, a Maçã pretende focar cada vez mais seus investimentos tanto em streaming quanto em publicidade, que também já é outro setor “grande o suficiente para viver por conta própria”, segundo fontes confiáveis na empresa.

O veículo disse que haverá uma reestruturação no que se refere ao gerenciamento do setor de serviços da empresa, para que se tenha um foco maior nas duas áreas citadas — trabalho que ficou a cargo do vice-presidente sênior de serviços, Eddy Cue.

Com o objetivo de tornar os negócios da Apple ainda mais lucrativos, o executivo já promoveu algumas mudanças. Antes responsável pela parte de publicidade, Peter Stern foi direcionado para trabalhar com outros serviços, enquanto o vice-presidente de publicidade da companhia, Todd Teresi, assumirá ainda mais responsabilidades — agora subordinado diretamente a Cue.

Falando novamente sobre o streaming, o setor tem tudo para ganhar novos e poderosos incrementos. Segundo o site, a empresa quer adquirir os direitos de transmissão de jogos da NBA, a principal liga de basquete do mundo.

Será que vem mais coisa nova por aí?