Relembre o lançamento do iPod, 21 anos atrás!

Como noticiamos hoje, o último modelo de iPod remanescente foi descontinuado pela Apple. Assim, essa icônica linha de produtos da Maçã acaba finalmente de ser morta.

Primeiro dispositivo de muitos usuários da marca, o iPod foi uma revolução em diversos sentidos. Além de ter um tamanho diminuto, o primeiro modelo tinha capacidade para incríveis 1.000 músicas, algo bastante impressionante para o ano de 2001, quando ele foi apresentado.

O nome “iPod” foi uma ideia de Vinnie Chieco, redator freelancer. Ele se inspirou em uma fala do filme “2001: Uma Odisseia no Espaço”, na qual um personagem diz: “Open the pod bay doors, Hal” (ou “Abra as portas do compartimento dos módulos”). Pods, caso, eram três módulos que ajudavam no transporte fora da nave do filme. Chieco comparou a relação entre elas e a nave à relação entre o dispositivo e um computador.

Com o tempo, o dispositivo revolucionou a forma de ouvir música. Era possível copiar CDs físicos, além de adquirir mídia digital para o aparelho. Com o tempo, porém, o iPod começou a perder o sentido, especialmente com a popularização dos smartphones, que incorporaram a função de MP3 player. É interessante observar como um produto tão impactante teve uma vida de “apenas” cerca de 20 anos.

Dessa forma, já era esperada a descontinuação do produto. Contudo, é justamente nesses momentos que nosso saudosismo aflora-se. E, por isso vale relembrar agora o momento em que tudo começou: o lançamento do iPod, em 23 de outubro de 2001, por ninguém menos que Steve Jobs.

Entre tantas coisas marcantes naquele ano, temos a apresentação do tocador de música, que mostraria como essa função poderia ir além.

via Apple 3.0