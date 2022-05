SanDisk lança linha modular PRO-BLADE com novo SSD e mais

A Western Digital, sob sua marca SanDisk, lançou nesta semana um novo conjunto de produtos da linha PRO-BLADE, a qual foi projetado para ser modular e atender às necessidades de criadores profissionais.

Publicidade

A nova linha inclui o PRO-BLADE SSD Mag, que está disponível em configurações de 1TB, 2TB e 4TB. Cada pente possui uma resistência à queda de 3 metros e resistência contra esmagamento, tornando-os prontos para uso em fluxos de trabalho em ambientes externos.

O SSD se encaixa no PRO-BLADE TRANSPORT, um sistema modular que fornece velocidades de leitura e gravação de até 2.000MB/s via USB-C. É possível, ainda, adicionar mais capacidade de armazenamento integrada (com opções de 1TB, 2TB e 4TB) sem ocupar muito mais volume.

Quando conectado a uma câmera compatível com USB-C, também é possível gravar diretamente em um SSD — podendo trocá-lo sempre que necessário para continuar gravando sem interrupção.

Publicidade

Para aqueles que desejam usar o SSD em um ambiente com desktop, a Western Digital também lançou o PRO-BLADE STATION, um gabinete maior que pode acomodar até quatro pentes de uma só vez. Com suporte Thunderbolt 4 e velocidades de 40Gbps, é possível descarregar até quatro SSDs de alta capacidade simultaneamente — bem como editar vídeos com resolução 4K, 8K e 12K em tempo real.

O PRO-BLADE SSD Mag estará disponível em breve a partir de US$180 (opção de 1TB). Já o PRO-BLADE TRANSPORT será vendido a partir de US$70 (opção sem armazenamento adicional). O PRO-BLADE STATION, por sua vez, será lançado no final de 2022 e seu preço ainda não foi divulgado.

Cartões Extreme PRO UHS-I

Ainda entre as novidades da SanDisk, temos os novos cartões Extreme PRO UHS-I nos formatos SD e microSD. A principal diferença em comparação às opções anteriores é a velocidade de transferência, aumentada para até 200MB/s — um bom aumento em relação aos 170MB/s da geração anterior. Combinados com o novo SanDisk Professional PRO-READER, os cartões oferecem velocidades incomparáveis que permitem aos profissionais transferir e baixar conteúdos rapidamente e com eficiência.

Os novos cartões SD e microSD Extreme PRO UHS-I estarão disponíveis no início de junho por US$19 (64GB) até US$300 (1TB) e US$15 (32GB) até US$330 (1TB), respectivamente, pela loja online e revendedores oficiais da Western Digital nos Estados Unidos. Já o SanDisk Professional PRO-READER estará disponível por US$50.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AnandTech