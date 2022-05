Apple TV+ perde chefe de estratégia de marketing de filmes

O Apple TV+ acaba de perder um dos seus maiores nomes — o seu chefe de estratégia de marketing de filmes, JP Richards. Segundo a Variety, ele renunciou ao cargo pouco mais de um ano após sua chegada à Maçã, decisão que foi comunicada à sua equipe na manhã de hoje.

Publicidade

Segundo a revista, o substituto de Richards será nomeado pela Apple nas próximas semanas — que é o tempo necessário para que a empresa tome sua decisão.

Tendo saído da Warner Bros. para o Apple TV+ em janeiro de 2021, o profissional acumulou importantes resultados, como o Oscar de Melhor Filme para “CODA”, bem como outros prêmios para filmes bem-sucedidos, como “A Tragédia de Macbeth”.

Quanto ao primeiro, inclusive, acredita-se que o trabalho com publicidade foi essencial para que a Maçã tenha conseguido abocanhar a categoria mais importante da Academia — o primeiro para um filme distribuído por um serviço de streaming, diga-se.

Publicidade

Sobre o futuro de Richards, a revista informou que ele está explorando muitas novas propostas, mas não detalhou e/ou nem deixou claro quais são elas. De qualquer forma, novidades deverão ser anunciadas em breve.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac