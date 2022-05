Como reagir a uma mensagem no WhatsApp [iPhone, Mac e web]

Se você é um usuário assíduo do Telegram, já deve saber que ele possibilita que você reaja às mensagens trocadas por lá por meio de emojis. Pois agora, o WhatsApp também permite que você faça isso em seu iPhone, Android, na versão desktop e até mesmo pela web.

Publicidade

Essa acaba sendo uma maneira diferente e divertida de comunicação rápida, já que possibilita uma reação sem precisar digitar uma nova mensagem dentro da conversa — evitando assim, uma lista longa de emojis para reagir a uma mensagem num grupo, por exemplo.

A seguir, veja os detalhes e de como usar esse recurso por aí!

Quais reações estão disponíveis?

Atualmente, é possível reagir a uma mensagem no aplicativo da Meta usando os seguintes emojis: 👍 ❤️ 😂 😯 😢 🙏 .

Os detalhes do recurso

O WhatsApp informa que é possível adicionar apenas uma reação por mensagem. Além disso, as reações feitas em mensagens temporárias (aquelas que desaparecem depois de um tempo) também desaparecerão.

Publicidade

Também não é possível ocultar as reações nem as contagens delas.

Como reagir a uma mensagem no WhatsApp

No app para iPhone

Abra a conversa individual ou em grupo onde a mensagem desejada está localizada. Em seguida, toque e segure o dedo (ou dê dois toques) em cima dela, até que as reações e as demais opções da mensagem apareçam na tela. Em seguida, toque naquela que desejar.

Caso mude de ideia e queira adicionar outra reação no lugar, toque e segure o dedo em cima da mensagem novamente (ou dê dois toques em cima dela) e selecione o outro emoji que melhor representa a reação desejada.

Publicidade

Já se quiser remover uma reação, siga o mesmo procedimento e toque no emoji da reação que você marcou pela primeira vez.

Para ver todas as reações dadas em uma mensagem, basta tocar nelas (ao lado da mensagem).

No app para Mac e na web

Com o app para macOS ou o WhatsApp Web aberto, selecione a conversa desejada. Em seguida, passe o cursor em cima da mensagem desejada até que uma seta voltada para baixo apareça. Depois, clique nela, em “Reagir à mensagem” e escolha uma das reações.

Publicidade

Ao passar o mouse em cima da mensagem em si, você também pode clicar no emoji de carinha feliz que aparece ao lado dela para acessar as reações.

Para reagir com outro emoji, repita o processo e clique no outro emoji desejado. Já se quiser desfazer a reação, basta clicar no emoji da reação dada anteriormente.

Para visualizar todas as reações dadas em uma mensagem, basta clicar nelas (ao lado da mensagem).

Ainda não recebi o recurso, o que fazer?

Infelizmente, não há muito o que fazer se você ainda não recebeu o recurso de reações por aí. Como ele está sendo liberado aos poucos, pode ser que ele demore mais alguns dias até aparecer.