Esse app brasileiro coloca você no controle das suas finanças

Opções de aplicativos para organizar os seus gastos é o que não falta — recentemente, por exemplo, falamos do CashBoard —, e o desenvolvedor brasileiro Felipe Grosze lançou uma nova opção bastante acessível para essa finalidade: o GoalSetter.

De acordo com ele, o objetivo do GoalSetter é “reduzir a organização das suas finanças para apenas alguns passos”. De fato, o processo é bem simples desde o começo: basta criar um nome de usuário (opcional) e ir direto para a organização das suas contas.

De forma bastante didática, você pode ver todas as suas metas em gráficos personalizáveis (cores, nomes e categorias) e também compartilhá-las com quem quiser. Além disso, é possível editar suas metas a qualquer momento e atribuir orçamentos para separá-los automaticamente de acordo com suas metas.

Além disso, todos os dados são sincronizados em seus dispositivos para você acessá-los onde e quando quiser.

O app conta apenas com uma compra interna no valor de R$4,90 que fornece acesso a recursos como: categorias e cores de metas exclusivas, bloqueio do app com autenticação por biometria e otimizador automático de orçamento entre as metas.