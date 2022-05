Flutter (finalmente) ganha suporte ao macOS

Como já mencionamos em algumas matérias, o Google realizou hoje mais uma conferência de desenvolvedores I/O, na qual anunciou algumas novidades muito relevantes no campo de software.

Outra coisa que contará com importantes novidades será o Flutter, que está chegando à sua versão 3 com o tão esperado suporte ao macOS — quatro anos após o lançamento do framework originalmente destinado a criar, de forma mais, rápida apps multiplataforma.

Mesmo que ainda seja majoritariamente utilizado para a criação de aplicativos mobile, o Google foi adicionando suporte tanto a navegadores quanto a desktops ao longo dos anos, mas somente o Windows era suportado até agora, quando falamos em computadores.

Como bem destacou o TechCrunch, agora com o suporte ao macOS e também ao Linux, a empresa está fechando o ciclo no que se refere à expansão para os desktops, podendo concentrar seus esforços em outras novidades.

Com isso, o Flutter 3 trará suporte a aplicativos para iOS, macOS, Android, Windows, Linux e web em sua versão estável. No caso do sistema operacional para desktops da Maçã, há suporte para binários universais, o que permitirá que os apps possam ser executados tanto em máquinas com chips Intel quanto com Apple Silicon.

Caso você tenha um Mac e queira instalar/executar o Flutter, é necessário ter 2,8GB de espaço disponíveis.

A instalação se dá por git, e o Google recomenda a instalação do Xcode, embora ela possa ser feita também separadamente. Caso a instalação seja realizada em um Mac com Apple Silicon, ela se dará por meio do Rosetta 2.