Google alfineta Apple por serviço de mensagens

Durante o Google I/O, realizado hoje, a empresa não pôde deixar de alfinetar diretamente a Apple. Ao falar de mensagens, um executivo da companhia desenvolvedora do Android destacou o sucesso de uma tecnologia chamada RCS , que chegou a 500 milhões de usuários.

Essa plataforma transforma as antigas mensagens SMS com recursos similares aos de aplicativos como WhatsApp e Telegram. Há criptografia ponta a ponta, envio de mídias com tamanho maior, áudios, entre outras funções indispensáveis hoje em dia.

O executivo do Google clamou para que todas as outras empresas ofereçam suporte ao RCS, um assunto que não é novidade. Tendo em vista que todos os smartphones Android já oferecem a possibilidade, fica claro que se trata de um recado para a Apple, que ainda não o faz.

Esperamos que todos os sistemas operacionais móveis recebam a mensagem e atualizem-se para o RCS. Assim, suas mensagens serão privadas, não importando qual dispositivo você estiver usando.

A razão dessa forma de trocar mensagens ainda não ter sido disponibilizada nos iPhones é basicamente manter o iMessage exclusivo para usuários da marca. Além disso, a Apple não quer estimular concorrência para ele ao, por exemplo, implementar o RCS de maneira separada a sua própria solução.

Em países como os Estados Unidos, onde a inserção do iMessage e do SMS é grande, a novidade teria grande impacto. Já no Brasil, por exemplo, é difícil pensar em uma nova solução que faria as pessoas pararem de usar o WhatsApp, massivamente utilizado para comunicação.

Ainda assim, seria interessante ter o RCS disponível nos dispositivos da Apple. Todavia, é difícil que a empresa dê o braço a torcer e implemente a solução em algum momento. Iniciativas, como a da União Europeia de obrigar todos os serviços de mensagem a seguir o mesmo protocolo, são o que pode mudar essa realidade.

Talvez, para a Maçã seja melhor que todos simplesmente usem iPhones no mundo inteiro. 😜

