Google anuncia novidades para Maps, Meet, Tradutor e mais

O Google anunciou, durante a keynote de abertura da sua conferência I/O 2022 para desenvolvedores, uma série de novidades para alguns de seus softwares mais populares — como o Meet, o Maps, o Tradutor, entre outros.

Publicidade

Vamos conferir tudo isso?

Google Maps

Durante a conferência, a empresa revelou melhorias para o Google Maps, incluindo uma nova “visão imersiva” (“immersive view”) — a qual combina diversas vistas de uma cidade e seus pontos de referência, sugestões de lugares para conhecer ou visitar e imagens do interior de edifícios/restaurantes. Você pode até ver vistas alternativas de certas áreas — como à noite, com mau tempo ou em condições de muito movimento.

Essa visualização será sobreposta com os recursos usuais do Maps, como níveis de ocupação e indicadores de tráfego — a única limitação por enquanto é quais cidades podem ser navegadas, com disponibilidade inicial (ainda este ano) em Los Angeles, Londres, Nova York, San Francisco e Tóquio.

Ademais, o Google anunciou a capacidade de desenvolvedores usarem a tecnologia de AR da Live View em seus aplicativos — tanto no iOS quanto no Android. A empresa também quer levar as rotas ecológicas, disponíveis inicialmente nos Estados Unidos, para mais regiões, incluindo a Europa.

Google Meet

O serviço de videoconferência do Google já oferece suporte ao compartilhamento de tela, mas o novo “compartilhamento ao vivo” possibilitará que desenvolvedores criem experiências do Meet diretamente em seus aplicativos. Isso permitirá, por exemplo, que usuários compartilhem a tela para assistir a vídeos do YouTube juntos (no Android, no iOS e no Chromecast) — algo como o SharePlay do FaceTime.

Publicidade

O Meet também ganhará iluminação com qualidade de estúdio, além de recursos para filtrar os ecos quando você estiver ligando de ambientes grandes ou vazios. Mais do que isso, a plataforma vai melhorar a qualidade do vídeo — com ajuda de inteligência artificial — para que ele tenha uma ótima aparência, independentemente da qualidade da webcam ou da conexão de rede.

Além disso, será possível gerar transcrições automáticas de chamadas no Google Docs caso você tenha perdido alguma reunião. A opção, porém, está disponível inicialmente só no idioma inglês.

Google Tradutor

Com relação ao seu serviço de tradução, o Google confirmou o suporte para 24 novos idiomas e dialetos. A adição de novos idiomas e dialetos regionais significará que mais 300 milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo muitas comunidades indígenas — como as que falam o idioma guarani — poderão usar a ferramenta da empresa.

O Google também destacou que os novos novos idiomas são os primeiros que foram adicionados usando a tradução automática Zero-Shot, um modelo de aprendizado de máquina cujos detalhes foram divulgados aqui, a quem se interessar.

Google Lens

Anunciado originalmente no começo do mês passado, o Google multisearch (ou multipesquisa), um recurso do Google Lens, ganhou hoje uma expansão — denominada “Multisearch Near Me” (“Multipesquisa Por Perto”).

A novidade, que chegará no final de 2022 (mas com suporte apenas ao inglês, inicialmente), permitirá que usuários do aplicativo do Google combinem uma imagem ou uma captura de tela com a palavra-chave “por perto” para encontrar opções de varejistas ou restaurantes locais que teriam um artigo ou comida que você está procurando. Para que esse recurso funcione, o Google verifica as fotos relevantes de sites e as compara com a que você enviou.

Um outro recurso anunciado hoje, chamado “scene exploration” (“exploração de cena”) possibilita pesquisar vários objetos com base no que você está “vendo” em tempo real — um recurso que certamente será bem útil para os óculos de AR da companhia.

Para além das novidades supracitadas, o Google também anunciou um apanhado de melhorias de privacidade, incluindo uma maior capacidade de remover resultados de pesquisas sobre você, além de uma nova tecnologia para medir tons de pele a fim de tornar os resultados de pesquisa mais inclusivos e criptografia de ponta a ponta para conversas em grupo no aplicativo Mensagens do Android.