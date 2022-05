Google apresenta Pixel 6a, fones Pixel Buds Pro e (muito) mais

Para além das novidades em software, é claro que o Google aproveitou sua conferência I/O 2022 para apresentar uma série de novos produtos físicos.

Publicidade

Mais precisamente, tivemos dois anúncios “completos” (detalhados) e algumas prévias de outros dispositivos que a gigante de Mountain View deverá lançar até o fim do ano ou só em 2023. Vamos dar uma olhada?

Pixel 6a

O grande anúncio do dia no universo dos smartphones é o Pixel 6a, versão mais acessível dos Pixel 6 apresentados no fim do ano passado.

Embora mantenha o mesmo preço do seu antecessor — US$450 —, o novo aparelho representa meio que uma inversão da estratégia do Google (e algo mais próximo do que a Apple faz): em vez de manter as câmeras elogiadíssimas e economizar no processador, este ano a ideia é manter o chip próprio (Tensor) dos aparelhos mais caros e entregar aos consumidores câmeras mais modestas.

Mais precisamente, temos aqui uma câmera principal de 12 megapixels, a mesma do Pixel 5a, além de uma ultra-angular (também de 12MP). Na frente, a câmera de selfie tem 8MP. O chip Tensor, por sua vez, continua responsável por todas as bruxarias de aprendizado de máquina desenvolvidas pelo Google — além de oferecer um poder bruto de processamento bem impressionante.

O Pixel 6a mantém a linguagem de design em tons pastéis dos irmãos mais caros, com uma faixa traseira acomodando o sistema de câmeras, mas tem um tamanho mais amigável: a tela OLED , 1080p, é de 6,1 polegadas — e limita-se a 60Hz na taxa de atualização.

Ao menos, o leitor de digitais foi integrado ao painel; a bateria, por outro lado, ficou um pouco menor em relação ao seu antecessor e tem 4.400mAh — ainda suficiente para um dia inteiro de uso, segundo o Google.

O novo smartphone da empresa começará a ser vendido em julho próximo nos Estados Unidos e alguns outros países (Brasil de fora, como de costume) na sua única versão, com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento. A pré-venda será iniciada no dia 21/7, enquanto as vendas começarão na semana seguinte.

Pixel Buds Pro

O Google anunciou também os Pixel Buds Pro, seus novos — e mais avançados — fones de ouvido, concorrentes diretos dos AirPods Pro. Apesar da aparência semelhante à dos Pixel Buds, a tecnologia aqui é bem mais avançada, a começar pela presença do cancelamento ativo de ruídos (e um modo transparência própria, claro).

O design dos fones também foi internamente retrabalhado para torná-los mais confortáveis, e temos aqui até mesmo um sensor que mede a pressão dos ouvidos para ajustá-la de maneira inteligente por meio das microaberturas presentes no conjunto.

Publicidade

Com chips próprios, criados exclusivamente pelo Google, os Pixel Buds Pro têm uma tecnologia chamada de “Silent Seal”, que promete maximizar o cancelamento de ruído de acordo com o formato do ouvido de cada usuário. Eles também podem ter seu volume ajustado de acordo com o ambiente e oferecem o recurso de emparelhamento rápido com dispositivos Android, como já existia antes.

Publicidade

Os fones também trazem certificado IPX4, suporte a conexão de múltiplos dispositivos Bluetooth (multipoint), além de 7 horas de bateria com cancelamento ativo de ruídos — ou 11, sem ele. O Google também prometeu, até o fim do ano, lançar uma atualização para os dispositivos que incluirá um recurso de áudio espacial com monitoramento de cabeça — sim, “igual” ao dos AirPods Pro.

Os Pixel Buds Pro serão lançados em julho próximo (pré-venda no dia 21, vendas no dia 28) por US$200 — US$50 a menos que os fones Pro da Maçã. O que acham?

Pixel 7 e 7 Pro

Já tivemos também um teaser dos próximos flagships do Google, o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro. Ainda não há, entretanto, muitas informações além de um tapa no design (com uma faixa de câmeras redesenhada e o fim da construção bicolor, pelo visto) e uma nova geração dos chips Tensor.

Take a sneak peek at #Pixel7 and Pixel 7 Pro 👀



✨ Evolution of the Pixel design

🧠 Next-gen Google Tensor chip

📱 #Android13



And lots more too. We just can’t say yet. 🤫#GoogleIO pic.twitter.com/RfEfTGQ9p8 — Made By Google (@madebygoogle) May 11, 2022

Os novos Pixel deverão ser apresentados oficialmente em outubro próximo, mas fica a expectativa de detalhes mais polpudos — especialmente preço e disponibilidade.

Pixel Watch

A família Pixel ganhará um novo — e belo — membro: o Pixel Watch. Um relógio inteligente bonito e discreto (e circular!), ele é feito de aço inoxidável reciclado e possui uma linha completa de pulseiras proprietárias, além de uma versão exclusiva do Wear OS 3 com interface adaptada e notificações inteligentes.

Say hello to Google Pixel Watch, the first watch made inside and out by Google. Built on Wear OS, it features the best of Google, plus Fitbit health and fitness experiences — all on your wrist. Coming this fall #GoogleIO pic.twitter.com/GQmfWKAgSY — Google (@Google) May 11, 2022

Assim como os Pixel 7, não temos aqui muitas informações, mas o Pixel Watch terá integração com a plataforma da Fitbit (com direito a todos os sensores de saúde) e todos os principais apps do Google, como o Maps, a Assistente e o Home. Também teremos um recurso de contato de emergência e modelos com conectividade celular.

O Pixel Watch será lançado no último trimestre, em conjunto com os Pixels 7/7 Pro. Ainda não há informações sobre preço ou disponibilidade, mas o Google já adiantou que o produto é um “relógio premium” — ou seja, não devemos esperar nenhuma pechincha por aqui.

Tablet

Por fim, uma prévia ainda mais antecipada: o Google voltará ao segmento de tablets em 2023 com um novo modelo, equipado com sua futura geração de chips Tensor. Os detalhes, como de costume, são esparsos, mas a ideia da empresa é criar um dispositivo de entretenimento e consumo de conteúdo — nem tanto de trabalho.

Here’s a sneak peek at our upcoming Pixel tablet 👀



A next-generation @Android tablet powered by Google Tensor, designed to complement your Pixel phone.#GoogleIO pic.twitter.com/5WU6O09UKd — Made By Google (@madebygoogle) May 11, 2022

Mais significativo é notar o empenho do Google em afirmar que o Android pode, de fato, ser um sistema viável para tablets: depois de anos de descaso, a empresa anunciou algumas melhoras específicas para as telas grandes no Android 13, e pretende renovar seu cacife para disputar um mercado atualmente dominado pelo iPad.

Aguardemos, portanto.