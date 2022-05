Hamish Linklater e mais seis entram para o elenco de “Manhunt”, do Apple TV+

Parece que a produção de “Manhunt” está a toque de caixa no Apple TV+: anunciada em janeiro último, a série que acompanha os dias após o assassinato do presidente americano Abraham Lincolon já anunciou o seu protagonista, Tobias Menzies (“The Crown”), e mais dois integrantes do seu elenco. Hoje, temos mais uma leva deles!

De acordo com a Variety, sete novos atores juntaram-se ao elenco da série: Hamish Linklater (“Midnight Mass”), Patton Oswalt (“O Rei do Queens”), Brandon Flynn (“13 Reasons Why”), Betty Gabriel (“Em Defesa de Jacob”), Will Harrison (“Daisy Jones & The Six”), Damian O’Hare (“Perry Mason”) e Lili Taylor (“Outer Range”).

A série, baseada no livro de James Swanson, acompanhará Edwin Stanton (Menzies), secretário de guerra e amigo pessoal de Lincoln que quase enlouqueceu após o assassinato do presidente — tanto pela responsabilidade de capturar o responsável pelo crime, John Wilkes Booth (Anthony Boyle), quanto pelo peso de levar adiante o legado do estadista. Nesse contexto, várias figuras históricas serão analisadas pela narrativa, levando em conta fatores como os horrores da escravidão e uma perspectiva de avanços sociais.

Dos recém-chegados ao elenco, Linklater interpretará o próprio Lincoln, enquanto Oswalt será o Detetive Lafayette Baker, um investigador do departamento de guerra. Flynn viverá Eddie Stanton Jr., filho de Stanton e empregado do seu departamento, enquanto Harrison terá o papel de David Herold, cúmplice de John Wilkes Booth.

Gabriel será Elizabeth “Lizzie” Keckley, uma destacada estilista e amiga de Mary Lincokn, enquanto O’Hare viverá Thomas Eckert, braço-direito de Stanton e especialista em telégrafos. Lily Taylor, por fim, viverá Mary Lincoln, esposa (e posterior viúva) do presidente.

A série foi criada pela escritora/produtora Monica Beletsky (“Fargo”, “The Leftovers” e “Friday Night Lights”) que, em 2019, fechou um contrato plurianual com o Apple TV+ — esta é a primeira produção a sair do acordo, e Beletsky será ainda roteirista, produtora executiva e showrunner. Carl Franklin (“Um Amor Verdadeiro”) será o diretor.

