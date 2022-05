Saudi Aramco passa Apple como a mais valiosa do mundo

Conforme noticiado pela Bloomberg, a Apple foi ultrapassada hoje pela exploradora de hidrocarbonetos Saudi Aramco. Nesta tarde, a empresa oriunda do Oriente Médio atingiu US$2,43 trilhões de valor de mercado, o maior do mundo, enquanto as ações da Maçã caíram 5,18%. Isso já aconteceu antes, em 2019, vale ressaltar.

No início do ano, a Apple atingiu o incrível recorde de US$3 trilhões em valor de mercado. Na época, isso representava cerca de US$1 trilhão a mais que o da Saudi Aramco. Com o passar dos meses, a gigante de Cupertino diminuiu 16% em sua capitalização, na medida em que a petroleira subiu-a em 27%.

As razões para o acontecido advêm do momento por que passa o mundo. Com a alta da inflação, o Federal Reserve (equivalente ao nosso Banco Central) aumentou a taxa de juros dos Estados Unidos. Isso faz com que os investidores não prevejam um bom cenário na área de tecnologia, de maneira a vender ações para ir para outras áreas e, assim, desvalorizar as que são vendidas.

Além da inflação, a guerra na Ucrânia é um fator bastante importante. Já que o evento mexe com os suprimentos de petróleo e gás do mundo, é normal que esses produtos valorizem-se, visto que a demanda por eles está aumentando. A Saudi Aramco, totalmente dedicada a esse setor, apenas se beneficia disso.

Os lockdowns na China também têm sua participação nessa queda no valor da Apple. Como já mostramos aqui, esse clima de instabilidade em um dos países mais usados para fabricação de produtos pela Maçã só contribui para atrasos e baixas. São projetadas, ainda, perdas futuras por essa razão.

Apesar disso, a Apple ainda é a empresa mais lucrativa dos EUA. O momento do mercado não é favorável para a companhia e essas perdas poderão afetar ainda o terceiro trimestre do ano. Todavia, a Maçã ainda é vista como uma empresa sólida, apenas provavelmente precisando de mais tempo para recuperar sua posição.

A $AAPL fechou esta quarta-feira em queda de 5,18%, cotada agora a US$146,50; o valor de mercado da Maçã está em US$2,371 trilhões. Atrás dela vem a Microsoft [ $MSFT ], que caiu hoje 3,32% e está com seu market cap em US$1,949 trilhão.

