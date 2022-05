Sony apresenta primeiro smartphone com zoom óptico “real”

A Sony pode ter perdido há muito tempo a corrida dos smartphones, mas — ou talvez exatamente por isso — tem aproveitado sua posição de coadjuvante no mercado para testar um monte de ideias estrambólicas e lançar aparelhos focados em nichos bastante específicos. Seu mais novo smartphone, o Xperia 1 IV, é mais uma prova dessa tendência.

Publicidade

Apresentado esta semana ainda como protótipo — o aparelho deverá ser lançado em setembro próximo —, o novo aparelho da japonesa aposta todas as suas fichas, mais uma vez, no sistema de câmeras. Ou, mais precisamente, em uma câmera específica: segundo a Sony, trata-se do primeiro smartphone a trazer zoom óptico “real” na sua lente teleobjetiva.

Explico: quase todos os smartphones de uns anos para cá, iPhones incluídos, têm múltiplas lentes com diferentes distâncias focais, o que permite que o usuário alterne entre alguns graus — fixos — de “aproximação”. No caso do Xperia 1 IV, a história é outra: a câmera teleobjetiva é de fato móvel, podendo se movimentar livremente entre 85mm e 125mm (ou qualquer ponto nesse intervalo). Trata-se de uma aproximação de 3,5x a 5,2x em relação à lente grande-angular, de 24mm, também presente aqui (temos ainda uma terceira câmera, ultra-angular, de 16mm). Todos os sensores têm 12 megapixels.

Além disso, temos uma câmera frontal de 12MP e recursos como reconhecimento de objetos a 120 quadros por segundo — o que permite que o smartphone reconheça (e foque) em elementos como rostos e olhos basicamente em tempo real. Todas as câmeras podem filmar em 4K a 120 quadros por segundo, também.

Em outros aspectos, temos uma tela OLED 4K de 6,5 polegadas, 120Hz e proporção de 21:9, como já é tradicional entre os smartphones da Sony — vale notar que a fabricante escolheu manter bordas mais “significativas” nas extremidades inferior e superior para acomodar elementos como a câmera frontal e os alto-falantes, o que deixa a tela completamente livre de recortes e buracos (mas torna todo o conjunto ainda mais alto).

O processador é o Snapdragon 8 Gen 1, flagship mais recente da Qualcomm, e temos 12GB de RAM e 512GB de armazenamento — expansível via cartões microSD, vale notar. A bateria tem 5.000mAh, e o aparelho tem suporte a carregamento rápido com recarga de 50% em apenas 30 minutos; também há suporte a carregamento sem fio. O leitor de digitais fica embutido no botão de liga/desliga, na lateral, e temos um botão de disparo próprio para a câmera. Ah, todo o conjunto tem certificado IP68 de resistência a água e poeira.

Obviamente, toda essa tecnologia e força bruta não sairá barato: o Xperia 1 IV custará US$1.600 — o mesmo que a versão mais cara do iPhone 13 Pro Max, que tem o dobro de armazenamento (nativo). Mais informações sobre países e preços deverão ser divulgadas sem breve pela Sony.

Vale conferir também o Xperia 10 IV, futuro intermediário da Sony que troca boa parte das suas especificações de ponta por uma lista mais modesta: tela OLED de 6″, 1080p e 60Hz, chip Snapdragon 695, 6GB de RAM, 128GB de armazenamento três câmeras traseiras (sem abertura variável), bateria de 5.000mAh e carregamento rápido de 30W. O aparelho será lançado na Europa em junho, por 500€.

via Engadget