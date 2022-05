Uber testa no Brasil recurso de chamar corrida para outra pessoa

Imagino que todo usuário do Uber já tenha, extraoficialmente, chamado uma corrida no aplicativo para outra pessoa. Mas, da forma que é feita hoje, essa prática não é das mais confortáveis. Afinal de contas, o passageiro “real” não tem como monitorar a corrida ou ter acesso a recursos de segurança, enquanto o motorista acaba por transportar alguém de quem não sabe o nome ou quaisquer informações básicas.

Pensando nisso, a Uber iniciou recentemente, em algumas cidades brasileiras, um recurso que permite aos usuários chamar viagens para convidados — reduzindo, assim, as desvantagens dessa prática e permitindo que você faça, de maneira mais segura, um favor para aquela pessoa cujo smartphone está sem bateria ou simplesmente não é usuária de corridas por aplicativo.

O funcionamento é simples: na tela onde você seleciona sua localização e o destino final da viagem, um novo elemento surgirá no topo da interface. Ao tocar em “Para [seu nome]”, é possível indicar que você solicitará a viagem para outra pessoa e adicioná-la como convidada, digitando apenas o nome, o sobrenome e o número de telefone da pessoa que estará de fato na corrida.

Quando você solicitar a viagem, o seu convidado receberá no celular dele (via SMS) informações importantes para embarcar, como nome do motorista, modelo, cor e placa do veículo; o pagamento pode ser realizado por um dos cartões cadastrados no seu aplicativo ou em dinheiro, pelo próprio convidado.

Do outro lado, o motorista que aceitar a solicitação verá que se trata de uma corrida com usuário convidado e terá acesso ao nome da pessoa que viajará.

A novidade já está sendo testada pela Uber em sete cidades brasileiras desde o início da semana: Fortaleza (CE), Natal (RN), Recife (PE), Santos (SP), São José dos Campos (SP), São Luís (MA) e Sorocaba (SP). Ainda não há previsão de quando o recurso será expandido para todo o país.

