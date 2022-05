Usuários reclamam de ruídos estranhos nos MacBooks Pro

Vários usuários — inclusive um colaborador e um patrão do MacMagazine — estão relatando um mesmo problema envolvendo os MacBooks Pro lançados no ano passado. Tratam-se de ruídos emitidos pelo computador ao reproduzir áudios, especialmente em volumes mais altos.

Tendo em vista que não há comunicado ou reconhecimento oficial do problema por parte da Apple, o assunto é tratado de maneira bastante especulativa. Há um tópico no Reddit dedicado à questão, por exemplo, em que uma profusão de possíveis soluções é relatada.

Nas comunidades de suporte da Apple, por exemplo, um usuário relatou que o suporte da empresa recomendou-lhe atualizar para as versões mais recentes do sistema operacional como forma de resolver o problema. Tanto nesse tópico quanto no do Reddit, usuários afirmaram que essa ação não solucionou completamente a questão, embora possa mitigá-la em alguns casos.

Como mostra esse vídeo, o problema é intermitente e bastante incômodo. Ao tocar áudio no computador, ruídos vão aparecendo, como se o alto-falante tivesse algum problema. Seja algo relacionado a software, como é especulado, ou hardware, ele está afetando um número considerável de pessoas e deverá ser investigado pela Apple.

