WhatsApp: como buscar e enviar GIFs nativamente [iPhone, Mac e web]

O WhatsApp oferece hoje uma variedade de formas de comunicação: mensagens de texto, áudio e vídeo e fotos.

Além disso, o mensageiro da Meta também possibilita que você envie e receba GIFs de forma nativa, ou seja, aquelas mensagens animadas que podem facilitar a comunicação entre você e a outra pessoa (ou também em grupos).

A seguir, veja como buscar por um GIF e enviá-lo pelo seu iPhone, pelo Mac ou pela web!

Como buscar e enviar um GIF no WhatsApp pelo iPhone

Abra o WhatsApp e toque na conversa na qual deseja enviar o GIF. Em seguida, toque no ícone representado por um adesivo (dentro da caixa de texto). Na parte inferior, toque em “GIF”.

Por lá, é possível navegar pelas diversas categorias disponíveis, como “Em Alta”, “HAHA” e “Triste”. Toque em um deles para enviá-lo. Na parte superior esquerda, é possível também visualizar quais GIFs você marcou como favoritos e o seu histórico.

Para fazer uma pesquisa de um GIF específico, toque no ícone de uma lupa, no canto inferior esquerdo, e comece a digitar. Quando achar aquele que quiser enviar, basta tocar nele.

Como buscar e enviar um GIF no WhatsApp pelo Mac e pela web

Abra o app do WhatsApp para macOS ou o WhatsApp Web no seu navegador de preferência. Em seguida, selecione a conversa desejada e clique no ícone representado por um emoji (no lado esquerdo da barra de textos).

Depois, selecione o botão GIF e navegue pelas categorias. Caso queira buscar por um em específico, clique na caixa de textos “Pesquisar GIFs em Tenor”. Quando achá-lo, clique nele para enviá-lo.

Fácil, não?! 😄