WhatsApp trabalha em filtros avançados para contas comuns

Embora tenha ficado muitos anos praticamente estacionado no que se refere à implementação de novos recursos, o WhatsApp parece estar correndo atrás do tempo perdido nos dois últimos anos.

Ao mesmo tempo em que finalmente lançará recursos como as Comunidades (ainda não no Brasil) e as reações, o mensageiro da Meta trabalha em outras novidades interessantes, as quais deverão ser implementadas nos próximos meses.

De acordo com o WABetaInfo, site especializado na divulgação de futuros recursos do aplicativo, uma recurso que está em pleno desenvolvimento é a de filtragem avançada na busca em bate-papos, grupos e outras modalidades de chats.

Trata-se de uma novidade já conhecida, visto que ela começou a ser testada para usuários do WhatsApp Business há alguns meses e permite filtrar mensagens para além dos filtros tradicionais já existentes, como “Fotos”, “Documentos” e “GIFs”.

Usuários com o recurso também podem pesquisar por mensagens específicas em conversas com remetentes presentes ou não na sua lista de contatos, e também conseguem delimitar a busca por mensagens não lidas.

Pois bem, o site trouxe duas boas notícias sobre o Advanced Search Filters (Filtros de Busca Avançados). A primeira delas é que o botão para filtros avançados ficará visível ao tocar na barra de busca no aplicativo para desktops do WhatsApp Business.

A segunda é que a Meta levará o recurso também para as contas “comuns” do seu mensageiro, e pretende lançar a novidade em uma atualização futura. Nesses casos, no entanto, o botão de filtragem avançada no WhatsApp Desktop ficará visível o tempo todo, até mesmo quando a busca não tiver sido acionada.