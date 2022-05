Airbnb anuncia seu maior redesign — com participação de Jony Ive

O Airbnb anunciou nesta semana um redesign daqueles, o qual o CEO da empresa, Brian Chesky, descreveu como “a maior mudança no Airbnb em uma década”.

As novidades contam com a participação da LoveFrom, empresa de Jony Ive — o Airbnb foi um dos primeiros clientes da companhia, comandada pelo ex-chefão de design da Maçã.

As mudanças são concentradas em três núcleos: o primeiro é a criação de novas categorias, mais detalhadas, como “golfe”, “piano de cauda” e “prédios históricos”; a busca será baseada nessas segmentações, com uma barra horizontal abaixo da barra de busca para explorá-las; a outra adição são as Estadias Combinadas.

Basicamente, estamos falando de sugestões de dois lugares diferentes caso apenas um não esteja disponível no período solicitado, algo feito para viagens mais longas. As duas hospedagens devem ter localizações e facilidades similares. Essa função também está disponível para 14 categorias, de modo a combinar locais com características parecidas.

Foi criado ainda o AirCover, com recursos para fortalecer a segurança dos usuários, que conta com quatro proteções:

Garantia de Proteção da Reserva , que assegura uma hospedagem similar ou reembolso caso o anfitrião cancele a reserva faltando 30 dias ou menos para a data da viagem;

, que assegura uma hospedagem similar ou reembolso caso o anfitrião cancele a reserva faltando 30 dias ou menos para a data da viagem; Garantia de Check-in , consistindo em acomodação similar ou reembolso se o check-in não ocorrer e o anfitrião não resolver o problema;

, consistindo em acomodação similar ou reembolso se o check-in não ocorrer e o anfitrião não resolver o problema; Garantia de Veracidade do Anúncio , que dá três dias para o cliente comunicar algo de diferente na hospedagem em relação ao anúncio. Sendo comprovada a alegação, o Airbnb oferece um novo local ou reembolso;

, que dá três dias para o cliente comunicar algo de diferente na hospedagem em relação ao anúncio. Sendo comprovada a alegação, o Airbnb oferece um novo local ou reembolso; Atendimento de Segurança 24h, uma linha de atendimento de funcionamento constante para usuários que não estejam se sentindo seguros por algum motivo.

As novidades começaram a ser liberadas nesta semana. Como falamos, o Airbnb é o primeiro cliente grande da LoveFrom, e eles já informaram que essa parceria deverá gerar mais frutos em 2023. Veremos.

