Após tirar sarro da Apple, Google tira saída de fones do Pixel 6a

E lá vamos nós para mais um capítulo da infame série “se você vai tirar sarro de alguém, certifique-se de não seguir as exatas mesmas ações que você zombou num futuro próximo”. A estrela do dia é o Google e o seu mais novo smartphone, o Pixel 6a.

Assim como aconteceu com a Samsung há alguns anos, a gigante de Mountain View resolveu, no ano passado, tirar uma com a cara da Maçã com um vídeo muito divertido, emulando as apresentações de Jony Ive, falando sobre a saída para fones de ouvido do Pixel 5a, antecessor do aparelho recém-lançado. O vídeo, intitulado “O Círculo Completa seu Ciclo”, servia para louvar a saída para fones a partir de uma série de metáforas grandiloquentes e vazias — tudo em tom de brincadeira, claro.

Acontece que agora, menos de um ano depois, a piada foi por água abaixo: o Pixel 6a também não tem uma saída de 3,5mm para fones de ouvido. Com isso, mais nenhum smartphone do Google apresenta a saída, já que a linha Pixel “principal” já abandonou o conector desde o Pixel 2, em 2017.

Aliás, vale notar que o tiro zombeteiro do Google já saiu pela culatra anteriormente, ainda que de forma mais discreta: no vídeo de apresentação do Pixel original (lançado no mesmo ano em que a Apple limou o conector dos iPhones), a empresa listava um monte de recursos novos trazidos para o smartphone e destacava, ao notar a presença da saída para fones no aparelho, que se tratava de um recurso “satisfatoriamente nada novo”. No ano seguinte, ele já teria sumido.

O fato é que, tantos anos após o início da tendência, a retirada do conector para fones de ouvido dos smartphones já não é uma medida tão drástica como era anteriormente — e a popularização dos fones sem fio, como os AirPods (e os recém-lançados Pixel Buds Pro) contribuem bastante para essa impressão. Ainda assim… digamos, não pegou muito bem, não é mesmo? 😝

