Aproveite spread zero com a Nomad — e ganhe US$10 ao abrir a sua conta!

Alerta: estamos exatamente a um mês do Dia dos Namorados! Se você quer investir naquele presentaço e estava esperando o momento certo para isso, saiba que a Nomad está oferecendo algumas condições imperdíveis para você surpreender quem ama — e, de quebra, economizar bastante!

Primeiramente, caso você não tenha aberto sua conta na Nomad ainda, você tem até quarta-feira próxima (18/5) para aproveitar US$10 de cashback, taxa de serviço zerada (spread zero) ao fazer a sua primeira remessa em até 15 dias após a data de abertura da conta usando o código REMESSA10 . E se liga nessa: clientes que abriram uma conta a partir do dia 28/4 também podem aproveitar as mesmas condições! 😀

Abriu a sua conta na Nomad, usou o código REMESSA10 e fez sua primeira remessa com spread e taxa de serviço zeradas? Bom, você também já garantiu seu cashback de US$10! Agora é hora de começar a pensar no presente que você vai comprar para economizar bem. 🤑

Digamos que você esteja pensando presentar seu/sua namorado(a) com um Apple Watch Series 7 — um baita presente, não é? No Brasil, os modelos partem de R$5.022 (41mm, GPS); comprando com o seu cartão Nomad na Apple Store Online dos Estados Unidos, você poderá pagar menos de R$2.100! Viu vantagem?

Custando em torno de US$400 nos EUA, ao comprar um Apple Watch com seu cartão da Nomad você paga a cotação comercial do dólar, 1,1% de IOF e spread de até 2% — lembrando que você já garantiu US$10 de cashback com o código REMESSA10 .

Já com o cartão de crédito internacional (cotação PTAX do dia, 6,38% de IOF e 4-7% de spread), o mesmo produto custaria mais de R$2.200.

Você também pode usar as condições especiais da sua primeira remessa e seu cartão virtual da Nomad para comprar em diversas varejistas americanas, como Amazon, Best Buy e eBay — fique de olho no MM Ofertas EUA para garantir um desconto ainda maior na hora de comprar seus produtos!

Para fechar sua compra e trazer seu produto para o Brasil com segurança — e o melhor, economizando —, aproveite as condições especiais da Zip4Me.

Ganhe US$10 ao abrir a sua conta na Nomad!

Não tem uma conta ainda? Abra a sua baixando o app, usando o seu RG ou a sua CNH e, no campo código de convidado, digite REMESSA10 para ganhar US$10 de cashback após fazer a sua primeira remessa em até 15 dias da abertura da conta.

Nesta tela, digite o cupom REMESSA10 para ganhar US$10 de cashback

O que mais a Nomad oferece?

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos EUA, 100% gratuita — sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção.

Além de poder fazer compras em mais de 50 países, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e NASDAQ) e ter acesso a muitos fundos criados de acordo com o seu perfil — tudo assegurado em até US$250 mil pelo FDIC (Fundo Garantidor de Depósitos do Governo dos EUA).

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

Você pode, ainda, realizar saques com o cartão físico na rede Allpoint (sem pagar nenhuma taxa); já nas demais redes, a taxa é de US$5 por saque (a partir do terceiro saque).

Bom, não é mesmo? Se você ainda não tem, abra a sua conta agora, ganhe US$10 de cashback e economize nas suas compras/viagem!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.