Christine Lin entra para o elenco de “Surfside Girls” no Apple TV+

Alguns meses atrás, a Apple anunciou a série infantojuvenil “Surfside Girls”, baseada na história em quadrinhos homônima de Kim Dwinell e estrelada pela dupla Miya Cech (“Rim of the World”, “Os Astronautas”) e YaYa Gosselin (“FBI – Os Mais Procurados”). Hoje, já temos mais uma novidade para o elenco: Christine Lin.

De ascendência taiwanesa, Lin tem uma carreira composta principalmente de papéis menores e de figuração — inclusive na série “Roar”, do Apple TV+. Ela terá um papel recorrente em “Surfside Girls”, o que representará um novo patamar de destaque na sua carreira.

A série, como sabemos, acompanhará as melhores amigas Jade (Cech) e Sam (Gosselin), que passam o verão surfando na cidade costeira de Surfside e acabam encontrando um navio fantasma afundado nas proximidades. Ao conhecerem um pirata fantasma chamado Remi, as duas garotas se juntam para livrá-lo de uma maldição, resolver o mistério relacionado à sua morte e salvar Surfside.

Ainda não há detalhes sobre o papel de Lin na série, que terá roteiro e produção executiva de May Chan — ela também será showrunner da produção. America Young dirigirá os dois primeiros episódios.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

