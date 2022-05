Como visualizar as suas fotos capturadas em um mapa [iPhone, iPad e Mac]

O app nativo Fotos (Photos) permite que você visualize não só as suas imagens capturadas com o iPhone/iPad, como também que você veja aquelas que foram salvas do Safari ou de outro app, por exemplo.

Publicidade

Porém, por lá você também pode visualizar um mapa que mostra todas as suas fotos tiradas em diferentes cidades ou países. Isso acaba sendo uma forma mais fácil de encontrar as imagens ou vídeos capturados em uma viagem, por exemplo.

A seguir, veja como usar essa visualização dentro do app do iPhone/iPad e do Mac!

Como visualizar o mapa com as suas fotos no iPhone/iPad

Há duas formas de fazer isso no app para iPhone/iPad. A mais fácil delas é indo até a aba “Fototeca”. Em seguida, certifique-se de que “Todas as Fotos”, “Meses” ou “Dias” esteja selecionada. Depois, toque no botão com três pontinhos (no canto superior direito) e selecione “Mostrar Mapa”.

Você também pode fazer isso abrindo uma foto, tocando no botão “i” e no mapa, ou ainda selecionando a aba “Álbuns” e depois selecionando “Lugares”, na seção “Pessoas e Lugares”.

Depois, basta navegar pelo mapa e selecionar um conjunto de imagens/vídeos capturados em uma cidade, estado ou país para visualizá-las.

Quando estiver no mapa, toque em “i”, no canto inferior direito, para escolher entre um dos três tipos de visualização (“Mapa”, “Híbrido” ou “Satélite”) ou selecione “Mapa” ou “Grade” para visualizar as mídias (na parte superior).

Publicidade

Ao selecionar “Mostrar Fotos por Perto”, na parte inferior, é possível mostrar as mídias tiradas nas proximidades.

Como visualizar o mapa com as suas fotos no Mac

No caso do app para Mac, também há diferentes formas de navegar pelo mapa das suas fotos.

Selecionando “Lugares”, na aba lateral esquerda.

Clicando duas vezes em uma foto para visualizá-la de forma individual e descendo até a seção “Lugares”.

Selecionando “Fototeca” na aba lateral, em “Dias” ou “Meses” na barra de ferramentas (na parte superior) e, por fim, clicando no botão com três pontinhos no dia ou mês desejado e selecionando “Mostrar Mapa”.

Quando a visualização por mapa estiver aparecendo, ainda é possível visualizar as fotos tiradas nas proximidades, selecionando “Mostrar Fotos Próximas”, no canto inferior esquerdo do mapa, ou mudando a visualização do mapa em si (para “Mapa”, “Satélite” ou “Grade”, na parte superior).

Bem mais fácil, não acham?! 🖼