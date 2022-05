Implementação do 5G no Brasil atrasa e poderá ser adiada

Em novembro do ano passado, aconteceu o tão aguardado leilão para determinar como se dará a implementação do 5G no Brasil. Na época, foi estipulado um prazo — 31 de julho deste ano — para que a rede esteja disponível em todas as capitais do país, mas essa data deverá ser adiada.

De acordo com informações do jornal O Globo, o 5G ainda não está acessível em nenhuma localidade do Brasil, ao passo que as empresas têm enfrentado dificuldades para instalar a tecnologia em pelo menos 17 capitais do país (segundo levantamento das próprias operadoras).

Para que a implementação do 5G seja efetivada, para quem não sabe, é necessário que as operadoras que venceram o leilão implementem pelo menos uma antena 5G para cada 100 mil habitantes em todas as capitais — o que (muito provavelmente) não deverá acontecer até a data prevista.

Com isso, o prazo para a implementação do 5G por aqui poderá ser estendido em dois meses. Esse tempo será necessário para que as operadoras driblem os obstáculos que ainda dificultam a implementação da tecnologia. O maior deles, segundo o jornal é a “a legislação restritiva de diversas cidades, que impede a instalação de um grande número de antenas”.

Além disso, apenas 9 das 27 capitais brasileiras já contam com leis que permitem instalar dispositivos em locais como postes de iluminação pública — problema que está sendo foco do Ministério das Comunicações, o qual tem incentivado as prefeituras a reduzir tais barreiras.