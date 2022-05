iOS 15.5, iPadOS 15.5, macOS 12.4, watchOS 8.6 e tvOS 15.5 ganham Release Candidates

Após quatro versões de testes, a Apple disponibilizou hoje as Release Candidates (RCs) do iOS 15.5 (compilação 19F77 ) do iPadOS 15.5 (idem), do macOS Monterey 12.4 ( 21F79 ), do watchOS 8.6 ( 19T572 ) e do tvOS 15.5 ( 19L570 ).

Além dos sistemas acima, a Maçã liberou a RC do Xcode 13.4 (compilação 13F17a ) e também do firmware do Studio Display (15.5, o mesmo do iOS) — cuja versão final estará disponível separadamente, segundo a Apple.

Como temos comentado nas últimas semanas, essas futuras versões trarão novidades incrementais. No iOS, por exemplo, teremos mudanças no Apple Pay Cash e no iTunes Pass, bem como um alerta para compras feitas fora da App Store, entre outros.

Essas novas compilações deverão pintar muito em breve, também, no Apple Beta Software Program.

Caso a Apple não libere novas RCs, é bem provável que as versões finais dos sistemas sejam disponibilidades em breve, possivelmente na semana que vem.