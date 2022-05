“iPhones 14 Pro” poderão ter suporte ao Apple Pencil e nova cor dourada

E lá vamos nós para mais rumores sobre os “iPhones 14 Pro”! Ainda estamos a alguns meses de distância dos vindouros aparelhos, mas suas características — incluindo os recortes no estilo hole-punch, as telas um pouco maiores e as câmeras aprimoradas — continuam sendo ventiladas a torto e a direito. Hoje, mais (possíveis) detalhes!

Apple Pencil?

De acordo com o site MyDrivers, teremos duas possíveis novidades chegando nos futuros modelos Pro dos iPhones. A primeira delas, para o delírio de todos os ilustradores, designers e rabiscadores de plantão por aí, seria o tão especulado suporte ao Apple Pencil.

Não há muitos detalhes sobre a possível inclusão, mas o rumor afirma que a “stylus” (essa é pra você, Steve Jobs) daria aos usuários dos aparelhos uma nova dimensão de produtividade, com escrita de notas e desenhos rápidos, além de uma ferramenta para criação de projetos e ilustrações em qualquer lugar. A Samsung já oferece algo parecido com a linha Galaxy Note (ou o seu sucessor mais recente, o S22 Ultra) com bastante sucesso.

Caso o rumor se concretize, entretanto, precisaremos saber de alguns detalhes. Por exemplo, não há como saber se a Maçã tornará os “iPhones 14 Pro” compatíveis com algum dos Apple Pencils atuais ou lançará uma versão exclusiva do acessório para os smartphones. Também fica a dúvida se os aparelhos terão um conector magnético para prender e carregar as canetinhas, como a maioria dos iPads recentes.

Novo dourado?

Ainda segundo o MyDrivers, os “iPhones 14 Pro” serão disponibilizados (ao menos inicialmente) em quatro cores: além do grafite, prateado e azul já existentes, teríamos um dourado bastante repaginado — e, digamos, mais espalhafatoso chamativo.

A possível nova cor remeteria aos iPhones 6 e 6s dourados, com uma coloração mais marcante — algo que a Apple reverteu de uns anos para cá, com tons de dourado bem mais neutros e discretos. Os renders acima e abaixo dão alguma ideia do que podemos esperar.

Obviamente, ainda é cedo para cravar qualquer um desses rumores, até considerando a procedência não muito sólida das fontes. Ainda assim, fica levantada aqui a possibilidade. Vocês gostariam?

via GizChina